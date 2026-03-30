Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat zu Beginn der verkürzten Osterwoche im Plus geschlossen. Damit setzt der Schweizer Leitindex seinen Erholungsversuch der vergangenen Woche fort. Rückenwind geben Hoffnungen auf konstruktive Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Allerdings bleiben viele Fragezeichen. Das Handelsgeschehen wurde auch am Montag von den Nachrichten aus dem Nahen Osten bestimmt, wie Börsianer sagten. Die Stimmung hellte sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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