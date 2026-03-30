Am vergangenen Freitag hat Star-Investorin Cathie Wood eine ganze Reihe bekannter Aktien wie Nvidia, Meta und Co. auf den Markt geworfen, aber nur diese eine einzelne Aktie gekauft. Laut den neuesten Filings der ARK-ETFs hat Star-Investorin Cathie Wood am vergangenen Freitag eine ganze Reihe von Verkäufen durchgeführt, wobei unter anderem Anteile von Nvidia und Co. aus den Fonds geworfen wurden. Zeitgleich hat die Star-Investorin nur eine einzelne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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