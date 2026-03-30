Der nächste große Gold-Player setzt auf Wachstum und diesmal geht es nicht um eine Übernahme, sondern um eine strategische Frühphase-Wette. Agnico Eagle Mines (ISIN: CA0084741085) steigt bei Cascadia Minerals ein und könnte sich damit Zugang zu einem der spannendsten Explorationsgebiete im kanadischen Yukon sichern. Das Besondere daran ist, es geht nicht nur um eine Beteiligung. Sondern es geht um eine langfristige Partnerschaft, mehrere Earn-In-Optionen und potenziell neue Kupfer-Gold-Entdeckungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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