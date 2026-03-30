© Foto: Manuel Balce Ceneta - AP ImagesFannie und Freddie sind abgestürzt - doch zwei Star-Investoren sehen enormes Potenzial. Der eine spricht von Verzehnfachung, der andere von einer seltenen Chance.Zwei der bekanntesten Investoren der Wall Street sehen inmitten der Marktturbulenzen eine seltene Kaufgelegenheit - und zwar ausgerechnet bei Fannie Mae und Freddie Mac. Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman schrieb am Sonntag auf X: "Fannie und Freddie sind lächerlich billig. Asymmetrie vom Feinsten. Sie könnten sich verzehnfachen, und das könnte schon bald passieren." Der durch den Film "The Big Short" bekannte Investor Michael Burry antwortete darauf direkt: "Ich kann gar nicht genug betonen, wie selten das in diesem Markt ist." …Den vollständigen Artikel lesen
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