B-Parts bietet seinen Kunden nun ein individuelleres und flexibleres Einkaufserlebnis, unter anderem mit zinsfreien Ratenzahlungen über "Pay in 3" sowie weiteren Funktionen von Klarna

Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, schließt sich mit B-Parts, einem führenden Online-Händler für gebrauchte und Original-Autoteile, zusammen, um Verbrauchern beim Bezahlen mehr Flexibilität, Komfort, Auswahl und Kontrolle zu bieten ganz ohne Zinsen oder versteckte Gebühren.

Dank der zinsfreien Ratenzahlungen von Klarna profitieren Kunden von B-Parts von mehr Flexibilität und einer besseren Kontrolle über ihre Finanzen. Klarna sorgt dank seines Käuferschutzprogramms sowie einer Reihe von Funktionen wie Cashback und Sonderangeboten für ein sicheres Einkaufserlebnis.

"Wir wachsen vor Ort weiter, da immer mehr Marken aus verschiedenen Branchen den enormen Vorteil erkennen, ihren Kunden mehr Zahlungsoptionen anzubieten, die für einen bequemeren und reibungsloseren Bezahlvorgang sorgen", erklärt Inês Fiúza Marques, Country Managerin von Klarna in Portugal. "Es ist großartig, B-Parts an Bord zu haben, und dies zeigt, wie breit unsere Lösungen angenommen werden."

Manuel Araújo Monteiro, Gründer und Director von B-Parts, fügt hinzu: "Wir sind stets bestrebt, das Einkaufserlebnis für unsere Kunden zu verbessern, indem wir Lösungen anbieten, die den Zugang zu Autoteilen einfacher und bequemer machen. Durch die Integration von Klarna haben wir eine flexible Zahlungsoption hinzugefügt, die bei unseren Nutzern sehr gut angenommen wurde.

Über B-Parts

B-Parts wurde 2015 gegründet und gehört derzeit zur Stellantis Group. Das portugiesische E-Commerce-Unternehmen hat sich auf den Verkauf von gebrauchten und Original-Autoteilen (OEM) spezialisiert. B-Parts ist international tätig und fördert die Wiederverwendung von Automobilkomponenten im Rahmen der Kreislaufwirtschaft, wodurch eine kostengünstigere und nachhaltigere Alternative zu Neuteilen geboten wird. Die Teile werden fotografiert, katalogisiert und mit einer Garantie verkauft, sodass Kunden online suchen und kaufen können, wobei sie umfassende Informationen zu Verfügbarkeit und Lieferung erhalten.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit weltweit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag bietet das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetz von Klarna den Kunden die Möglichkeit, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay mit Klarna bezahlen. Über eine Million Einzelhändler setzen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen unter Klarna.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer künftigen finanziellen Entwicklung, unserer Aktienstruktur und den damit verbundenen Prozessen, unserer Geschäftsstrategie, unseren Wachstumszielen, unseren Marktchancen sowie unseren operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Begriffe wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "könnten", "könnte", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken in Bezug auf:

Unsere Fähigkeit, Kunden- und Händlerbeziehungen zu pflegen und auszubauen;

Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Marktvolatilität; und

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produktbereiche zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit vorliegenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Kategorie: Partnerschaftsnachrichten

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260330994705/de/

Contacts:

press@klarna.com