Neue Daten von Klarna zeigen, dass Verbraucher schätzungsweise 137 US-Dollar pro verkauftem Artikel verdienen, da der Wiederverkauf zu einer gängigen finanziellen Gewohnheit wird

Neue Daten von Klarna, der globalen Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, zeigen, dass die In-App-Funktion für den Wiederverkauf deutlich an Fahrt gewinnt: Die über die App erstellten Angebote stiegen in den letzten 13 Monaten* um bis zu 75 %, da Verbraucher zunehmend auf den Wiederverkauf zurückgreifen, um mit Gegenständen, die sie bereits besitzen, echtes Geld zu verdienen.

Die Daten deuten auf einen allgemeinen Wandel im Finanzverhalten hin: Verbraucher betrachten die Dinge, die sie besitzen, zunehmend nicht mehr als Fixkosten, sondern als Vermögenswerte mit anhaltendem Wert.

Der Wiederverkauf wird zur Routine und ist keine einmalige Angelegenheit mehr

Die 2022 in Schweden eingeführte Wiederverkaufsfunktion von Klarna ist mittlerweile in 15 Märkten verfügbar und ermöglicht es Nutzern, Artikel direkt aus ihrem Kaufverlauf über führende Wiederverkaufsplattformen wie eBay, Poshmark und Tradera zum Wiederverkauf einzustellen. Sie müssen sich nicht merken, was sie bezahlt haben, den Beleg suchen oder zu einer anderen App wechseln. Klarna füllt wichtige Angebotsdetails automatisch aus und sorgt so für einen möglichst reibungslosen Ablauf. Dieser Komfort kommt offensichtlich gut an: Wiederkehrende Nutzer machen 38 %** aller Inserate aus, was darauf hindeutet, dass Verbraucher, sobald sie erkannt haben, dass sich der Wiederverkauf lohnt, immer wieder zurückkommen.

Die aktivste Gruppe sind Nutzer im Alter von 26 bis 35 Jahren, auf die 30 aller Wiederverkaufsaktivitäten entfallen. Diese Generation ist mit der Erkenntnis aufgewachsen, dass kluges Geldmanagement nicht beim Sparen aufhört, sondern sich auch darauf erstreckt, was man mit dem tut, was man bereits besitzt.

Zu den am häufigsten angebotenen Artikeln auf der Plattform zählen der Adidas Samba, der Nike Dunk Low, iPhones und AirPods Alltagsgegenstände, die verdeutlichen, wie sehr sich der Wiederverkauf mittlerweile etabliert hat. Kleidung und Schuhe machen 43 aller Wiederverkaufsaktivitäten aus, dicht gefolgt von Elektronik, Taschen und Accessoires. Etwa vier von fünf Transaktionen fallen in die Preisklasse der Einstiegs- oder Mittelklasse, was darauf hindeutet, dass die Nutzer vor allem auf Praktikabilität Wert legen.

Die Brieftasche für den Kreislaufkonsum

Für die Verbraucher von heute ist der Wiederverkauf ebenso sehr eine finanzielle Entscheidung wie eine Frage des Lebensstils. Eine Untersuchung aus dem eBay Recommerce Report 2025" ergab, dass 81 der Verbraucher, die gebrauchte Waren kaufen, Geld sparen als Hauptgrund dafür angeben. Die Daten von Klarna zum Weiterverkauf deuten darauf hin, dass sich dieser Trend nun in umgekehrter Richtung vollzieht: Der Weiterverkauf dient den Verbrauchern zunehmend dazu, den Wert früherer Käufe wieder hereinzuholen, und nicht mehr nur dazu, bei neuen Anschaffungen zu sparen.

"Das Einstellen eines Artikels zum Weiterverkauf über Klarna dauert nur wenige Minuten, und im Durchschnitt erzielen unsere Nutzer schätzungsweise 137 US-Dollar pro verkauftem Artikel. Das ist echtes Geld, das in den Taschen der Menschen bleibt, anstatt ungenutzt in Gegenständen zu schlummern, die sie nicht mehr nutzen und das summiert sich", sagt Louisa Garcia Moreno, Sustainability Communications Lead bei Klarna

In das Einkaufserlebnis integrierte Optionen für Kreislaufwirtschaft

Klarnas Ansatz für zirkuläres Einkaufen geht über den Wiederverkauf hinaus. Die Plattform zeigt nun am Point of Sale neben neuen Artikeln auch gebrauchte Alternativen an, wodurch Second-Hand-Produkte sichtbar werden, ohne dass die Verbraucher aktiv danach suchen müssen.

Für Verbraucher, die beim Kauf neuer Artikel bewusster vorgehen möchten, integriert Klarna Nachhaltigkeitsbewertungen von Good On You. Good On You bewertet Mode- und Kosmetikmarken anhand von mehr als 1.000 Datenpunkten, die ihre Auswirkungen auf Menschen, die Umwelt und Tiere abdecken, und vergibt Noten von 1 bis 5. Marken, die mit "Gut" oder "Sehr gut" bewertet wurden, werden an den entsprechenden Stellen in der App hervorgehoben. Die Plattform bietet zudem Filter für Nachhaltigkeitszertifizierungen, sodass Verbraucher Produkte anhand anerkannter Standards unabhängiger Dritter suchen und vergleichen können

"Immer mehr Verbraucher möchten bewusste Entscheidungen darüber treffen, was sie kaufen und was sie damit tun, wenn sie es nicht mehr benötigen. Unsere Aufgabe ist es, dies so einfach wie möglich zu gestalten: Wiederverkauf, Angebote für Gebrauchtwaren, Nachhaltigkeitsbewertungen alles an einem Ort", fügt Louisa Garcia Moreno hinzu.

Methodik

*Von Februar 2025 bis März 2026.

**Alle in dieser Pressemitteilung genannten Daten basieren auf den Aktivitäten im Rahmen der internen Wiederverkaufsfunktion von Klarna, die zwischen August 2024 und November 2025 in allen aktiven Märkten und auf allen integrierten Wiederverkaufsplattformen erfasst wurden. Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Zahlen zu Nutzung, erstellten Angeboten und verkauften Artikeln auf diesen Zeitraum. Alle Angaben sind ungefähre Werte.

Über Klarna

Klarna ist eine globale digitale Bank und ein Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit über 118 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna Menschen, intelligenter zu bezahlen, mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Kunden können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Eine Million Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com

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