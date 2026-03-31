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Die Orderfox Schweiz AG stellt in Zusammenarbeit mit Microsoft Gieni ABX vor: eine bahnbrechende KI-Lösung, die Aufgaben bis zum Abschluss ausführt



31.03.2026 / 03:30 CET/CEST

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Autonomous Business Execution Intelligence schließt die Umsetzungslücke - KI liefert nun fertige Ergebnisse und nicht mehr nur Empfehlungen ZÜRICH, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Die Orderfox Schweiz AG hat heute Gieni ABX (Autonomous Business Execution Intelligence) vorgestellt, ein neues System, das darauf ausgelegt ist, komplette Geschäftsabläufe autonom auf Basis von Microsoft Azure auszuführen - wobei die Ergebnisse fertiggestellt werden und Menschen die endgültige Freigabe erteilen. Mit Gieni ABX geht KI über die reine Analyse und Empfehlung hinaus und reicht bis hin zur operativen Umsetzung. Gieni ABX unterstützt die Arbeit nicht - es nutzt agentische Automatisierungsverfahren, um die Aufgabe von der Absicht über die Ausführung bis hin zum Endergebnisvollständig auszuführen und abzuschließen. "Wir haben eine entscheidende Schwelle überschritten", sagte Derek Tanner, Chief Executive Officer der Orderfox AG. "Hier geht es nicht um KI, die Menschen dabei hilft, schneller zu arbeiten. Es handelt sich um KI, die die Ausführung übernimmt - das Recherchieren, Koordinieren, Handeln und Liefern fertiger Ergebnisse. Der Mensch gibt die Freigabe. Das System führt die Aufgabe aus. Dieser Unterschied verändert die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird." Von der Unterstützung bis zur Umsetzung auf höchstem Niveau Bis vor kurzem fungierten KI-Systeme in erster Linie als Assistenten: Sie analysieren, unterbreiten Vorschläge, erstellen Entwürfe und übergeben die Kontrolle zur Ausführung wieder an den Menschen. Gieni ABX ist anders konzipiert. ABX übernimmt die operative Verantwortung für gesamte Arbeitsabläufe - nicht für einzelne Aufgaben, sondern für komplette Prozesse. Eine Anfrage zur Bewertung eines neuen Marktes führt nicht zu einer Liste von Gesprächspunkten. Gieni ABX übernimmt den gesamten Arbeitsablauf: Erfassung und Validierung von Daten, Durchführung von Wettbewerbsanalysen, Gewinnung von Erkenntnissen, Erstellung von Visualisierungen, Formulierung von Empfehlungen, Zusammenstellung eines für die Führungsebene aufbereiteten Berichts und Lieferung des fertigen Ergebnisses. Ein Antrag auf die Einleitung von Markterschließungsmaßnahmen beschränkt sich nicht auf Listen mit potenziellen Kunden. ABX recherchiert potenzielle Kunden, analysiert das Unternehmensumfeld, erstellt maßgeschneiderte Botschaften, führt koordinierte Kontaktmaßnahmen durch, verwaltet die Rückmeldungen, plant Nachfassaktionen, aktualisiert die Systeme und erstattet Bericht über den Abschluss der Maßnahmen. "Hier geht es nicht um schrittweise Produktivitätssteigerungen", sagte Timur Göreci, Chief Revenue Officer der Orderfox AG. "Es geht darum, die Verantwortung für Aufgaben, die autonom ausgeführt werden können und sollten, von den Menschen auf Systeme zu verlagern." Entwickelt für professionelle und organisatorische Arbeit Gieni ABX wurde für den Einsatz in professionellen und organisatorischen Kontexten entwickelt, in denen Ergebnisse, Zuverlässigkeit und Verantwortlichkeit von entscheidender Bedeutung sind. Eine grundlegende Veränderung besteht darin, dass die Nutzer keine komplexen Tools und Arbeitsabläufe mehr erlernen, konfigurieren oder bedienen müssen. Anstatt sich an die Software anzupassen, legen sie das gewünschte Ergebnis fest. Gieni ABX übernimmt die Verantwortung für die systemübergreifende Ausführung. Indem ABX die kognitive Belastung durch die Bedienung von Tools und das Workflow-Management beseitigt, ermöglicht es Unternehmen, sich auf Entscheidungen und Ergebnisse zu konzentrieren, anstatt darauf, wie die Arbeit ausgeführt wird. Wo immer Aufgaben die systemübergreifende Koordination, Informationszusammenführung und Umsetzung erfordern, kann ABX diesen Prozess übernehmen und das Ergebnis liefern - zuverlässig und wiederholbar. Die Auswirkungen sind strukturell: Arbeiten, für die bisher Teams, Übergaben und wochenlange Vorbereitungen erforderlich waren, können nun von Anfang bis Ende mit Genehmigungen und Protokollen abgewickelt werden. Skalierbare Ausführung in Unternehmensqualität Gieni ABX basiert vollständig auf Microsoft Azure und nutzt dabei: Microsoft Foundry für die Modellorchestrierung und die intelligente Ausführung von Workflows

für die Modellorchestrierung und die intelligente Ausführung von Workflows Microsoft Entra für Identitätsmanagement, Sicherheit und Zugriffskontrollen auf Unternehmensniveau

für Identitätsmanagement, Sicherheit und Zugriffskontrollen auf Unternehmensniveau Microsoft 365, Teams, Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio für die native Integration in Kommunikations- und Produktivitätsumgebungen Sichere Systemanbindung, konfigurierbare Genehmigungsverfahren, intelligente Eskalationslogik und lückenlose Nachvollziehbarkeit gewährleisten eine verantwortungsvolle autonome Ausführung in Unternehmensumgebungen. Gieni ABX basiert auf Microsoft Azure und orientiert sich an den Grundsätzen für verantwortungsvolle KI von Microsoft. Die Lösung umfasst Governance-, Datenschutz-, Sicherheits- und Compliance-Kontrollen auf Unternehmensniveau, um eine vertrauenswürdige, transparente und nachvollziehbare KI-gesteuerte Ausführung zu gewährleisten. "Was Orderfox geschaffen hat, stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der autonomen Ausführung dar, der es Menschen ermöglicht, mehr zu erreichen", sagte Andrew Reid, Commercial Partner Lead bei Microsoft Schweiz. "Gieni ABX verbindet operative Autonomie mit Sicherheit und Governance auf Unternehmensniveau - und macht so die Ausführung in großem Maßstab sowohl möglich als auch vertrauenswürdig." Das Ende der Ära der Vorbereitung In der "Outcome Era" erleben wir derzeit den Aufstieg der KI als ausführende Kraft. Zwar werden KI-Assistenten uns auch weiterhin unterstützen, doch verlagert sich der Markt hin zu einer neuen Nachfrage: Ergebnisse statt Empfehlungen. Gieni ABX ist der Katalysator für diesen Wandel. Der Fokus verlagert sich vom "Ausführen" hin zum "Entscheiden", wobei die Verantwortung für komplexe Arbeitsabläufe von Anfang bis Ende übernommen wird. Dies ist mehr als nur eine Steigerung der Produktivität; es handelt sich um ein neues Umsetzungsmodell, bei dem jeder Mitarbeiter zur Teamleitung wird, Aufgaben delegiert und sich auf das Ergebnis konzentriert. Gieni ABX macht die Menschen nicht schneller bei der Arbeit. Es übernimmt die Verantwortung dafür, Aufgaben bis zum Abschluss zu erledigen - und verändert damit die Bedeutung des Begriffs "Professionalität". Jeder Mitarbeiter wird zum Delegierenden. Jeder Fachmann wird zum Teamleiter. Die Arbeit verlagert sich vom Tun zum Entscheiden. "Wir haben keine Funktion entwickelt", schloss Tanner. "Wir haben ein neues Ausführungsmodell geschaffen. Wenn Systeme zuverlässig die Verantwortung für komplexe Arbeitsabläufe übernehmen können, verändert sich die Wirtschaftlichkeit der Arbeit grundlegend." Verfügbarkeit Gieni ABX ist ab sofort unter www.gieniabx.com und in Kürze über den Microsoft Marketplace erhältlich. Informationen zur Orderfox AG Die Orderfox Schweiz AG (Zürich, Schweiz) entwickelt Autonomous Business Execution Intelligence-Systeme, die darauf ausgelegt sind, komplexe geschäftliche Arbeitsabläufe zuverlässig, nachvollziehbar und in großem Maßstab bis zum Abschluss auszuführen. View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-orderfox-schweiz-ag-stellt-in-zusammenarbeit-mit-microsoft-gieni-abx-vor-eine-bahnbrechende-ki-losung-die-aufgaben-bis-zum-abschluss-ausfuhrt-302729303.html



31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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