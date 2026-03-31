Nachdem der Kurs der Almonty-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten ist und rund -40% an Wert verloren hat, steht der Rohstoffwert vor einer entscheidenden Phase. Die zuvor starke Rallye wurde abrupt unterbrochen, während wichtige Unterstützungen nun getestet werden. Die Dynamik hat sich klar abgeschwächt. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Almonty-Aktie Der Almonty-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de