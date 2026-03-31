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Nordex Group erhält von Max Bögl Auftrag über 42 MW in Nordrhein-Westfalen



31.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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Hamburg, 31. März 2026. Die Nordex Group hat von Max Bögl einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von sechs Windenergieanlagen für den Bürgerwindpark Peckelsheim in Nordrhein-Westfalen erhalten. Zum Einsatz kommen Turbinen des Typs N163/6.X auf 164 Meter hohen Hybridtürmen. Darüber hinaus umfasst der Auftrag einen 20-jährigen Servicevertrag, der die langfristige Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit der Anlagen sicherstellt. Der Beginn der Installation der ersten Turbine ist für das Frühjahr 2027 angesetzt. Die vollständige Inbetriebnahme des Windparks ist ebenfalls für 2027 geplant. Der Bürgerwindpark Peckelsheim entsteht nahe Willebadessen im östlichen Teil des Kreises Höxter in Nordrhein-Westfalen. Die ländlich geprägte Region zeichnet sich durch offene Acker- und Grünflächen sowie günstige topografische Voraussetzungen für die Nutzung der Windenergie aus. Max Bögl ist seit vielen Jahren ein bewährter Partner der Nordex Group in Deutschland und liefert regelmäßig Betontürme für Windparks mit Beton-Stahl-Hybridtürmen - so auch in Peckelsheim. Darüber hinaus ist Max Bögl nicht nur als Nordex-Lieferant tätig, sondern agiert ebenso als Entwickler und Betreiber von Windparks. Das Projekt Peckelsheim hebt diese Partnerschaft von Nordex mit Max Bögl als Lieferant und gleichzeitig als Kunde besonders hervor. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat seit ihrer Gründung 1985 bislang insgesamt über 64 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten in Betrieb genommen und erzielte einen Konzernumsatz von rund 7,6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 11.100 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, und den USA. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 7 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ein globales Service-Netz stellt den reibungslosen Betrieb der Turbinen sicher. Die Nordex SE ist ein börsennotiertes Unternehmen und mit ihrer Aktie (ISIN: DE000A0D6554) im MDAX und TecDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner für Rückfragen der Presse:

Nordex SE

Felix Losada

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asiehler@nordex-online.com



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