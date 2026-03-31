Das DAX-Unternehmen Bayer konnte zu Wochenbeginn mit weiteren guten Neuigkeiten aus der Pharma-Division aufwarten. Denn der Wachstumstreiber Kerendia (Finerenon) hat in der EU eine weitere Zulassung erhalten. Diese dürfte Bayer helfen, den Umsatz mit dem Nierenmedikament wieder ein Stück mehr anzukurbeln.Das Mittel darf in der EU fortan Behandlung von Erwachsenen mit Herzinsuffizienz (HF) und einer linksventrikulären Auswurfleistung (LVEF) von mindestens 40 Prozent zum Einsatz kommen. Diese Einsatzmöglichkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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