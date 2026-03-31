Zürich - Planetenforscher der ETH Zürich zeigen, dass das Material, aus dem die Erde gemacht ist, ausschliesslich aus dem Inneren unseres Sonnensystems stammt. Das wirft auch ein neues Licht auf die Entstehungsgeschichte unseres Planeten. Planetenforschende streiten sich schon lange darüber: Woher stammt das Baumaterial, aus dem sich unsere Erde gebildet hat? Trotz ihrer Lage im inneren Sonnensystem halten sie es für wahrscheinlich, dass dieses Material ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab