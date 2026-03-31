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UZIN UTZ veröffentlicht den Geschäftsbericht 2025



31.03.2026 / 08:00 CET/CEST

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Ulm, 31. März 2026 - Der Uzin Utz Konzern hat heute seinen Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Die Konzernstrategie PASSION 2025 wurde mit Rekordumsatzerlösen in Höhe von 505,1 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 8,0 % erfolgreich abgeschlossen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) beträgt 40,4 Mio. EUR. Mit der neuen Strategie bis 2030 GROW BIGGER und den fünf strategischen Stoßrichtungen: "Go International!", "Be Broader!", "Be Innovative!", "Boost Profits!" und "Acquire, Integrate, Grow!" setzt der Konzern auf weiteres Wachstum. Der Geschäftsbericht bietet einen umfassenden Einblick in die Entwicklung des Uzin Utz Konzerns im vergangenen Jahr, stellt diese in den Kontext des gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Umfelds und gibt zugleich einen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung. Über nachfolgenden Link gelangen Sie zum Konzernabschluss 2025 (ausschließlich online verfügbar): https://geschaeftsbericht.uzin-utz.com/ Im Rahmen eines virtuellen Earnings Calls der Uzin Utz SE am 1. April 2026 für Investoren und Analysten, eines Pressetermins für die Regional- und Wirtschaftspresse am 17. April 2026 sowie eines Bankentags am 30. April 2026 werden die Mitglieder des Vorstands ausführlich über die Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 informieren und einen Ausblick auf die weitere strategische Ausrichtung des Konzerns geben. Kontaktdaten Investor Relations

Sandra Ruf

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E-Mail: sandra.ruf@uzin-utz.com



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E-Mail: tanja.peter@uzin-utz.com UZIN UTZ. YOUR FLOOR. OUR PASSION. Der Komplettanbieter für Bodensysteme UZIN UTZ aus Ulm ist mit rund 1.560 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 505,1 Mio. Euro (2025) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen rund um Estrich, Boden, Fliesen und Parkett. Die bauchemischen Produktsysteme zur Untergrundvorbereitung, Verlegung von Bodenbelägen und Oberflächenveredelung sowie Maschinen und Werkzeuge für die Boden- und Wandbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt sowie unter den international erfolgreichen Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, Arturo, codex und Pajarito weltweit vertrieben. Seit über 115 Jahren machen wir als Familienunternehmen die Welt der Böden zu unserer Berufung und unterstützen Handwerk, Planer, Architekten und Bauherren. Weitere Informationen unter www.uzin-utz.com



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