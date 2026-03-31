Zürich - Sparer zögern mit dem Investieren - aus Angst vor Verlusten oder weil sie unsicher sind, wann der richtige Zeitpunkt ist. Vanguard hat deshalb ein Extrembeispiel untersucht: einen hypothetischen «unglücklichsten Investor», der über 30 Jahre hinweg immer genau dann investiert hat, wenn die Kurse besonders hoch standen. Das Ergebnis zeigt: Selbst in diesem Szenario wäre Investieren besser gewesen als das Halten von Bargeld. Vanguard analysierte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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