Wenn man mit Bäuerinnen und Bauern oder auch mit den Landwirtschaftsvertretern im Bundeshaus über Agrar- und Ernährungspolitik spricht, wird sehr schnell der Selbstversorgungsgrad als Zielgrösse ins Feld geführt. Es gilt, den Selbstversorgungsgrad von Netto ca. 50% beizubehalten oder im Idealfall zu erhöhen - das ist nicht nur erklärtes Ziel der Bundes und der Agrarpolitik 2030, sondern auch des Schweizer Bauernverbandes und diverser Akteure, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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