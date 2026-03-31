Wiesbaden - Der Umsatz der Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ist im Februar 2026 gegenüber Januar kalender- und saisonbereinigt real um 0,6 Prozent und nominal um 0,7 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Umsatz real um 0,7 Prozent und nominal um 1,6 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mit. Im Januar 2026 verzeichnete der Einzelhandelsumsatz gegenüber Dezember 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 1,1 Prozent (vorläufiger Wert: -0,9 Prozent) und nominal 0,1 Prozent (vorläufiger Wert: 0,0 Prozent).



Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln sank im Februar 2026 gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt real um 1,4 Prozent und nominal um 1,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 verzeichnete der Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel einen Anstieg von real 0,1 Prozent und nominal 1,6 Prozent.



Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Februar 2026 gegenüber dem Vormonat sowohl real als auch nominal um 0,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 wuchsen die Umsätze real um 1,1 Prozent und nominal um 1,7 Prozent.



Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Februar 2026 gegenüber dem Vormonat ein Umsatzplus von real 0,6 Prozent und nominal 0,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2025 wuchs der Umsatz im Internet- und Versandhandel real um 2,2 Prozent und nominal um 2,4 Prozent.





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