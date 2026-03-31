Der Aluminiumsektor hat zuletzt neue Impulse erhalten, was sich auch bei einzelnen Titeln bemerkbar machte.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Alcoa: Aluminium-Aktien mit neuem Impuls
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