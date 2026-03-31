Stans - SoftwareOne ist im Geschäftsjahr 2025 in die Gewinnzone zurück. Für das laufende Jahr rechnet der IT-Dienstleister mit weiterem Wachstum, steigenden Margen und zusätzlichen Effizienzgewinnen im Zuge der laufenden Integration von Crayon. Der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen hatte bereits im Februar im Umsatzwachstum von 1,4 Prozent auf 1,52 Milliarden Franken kommuniziert. Damit lag das Unternehmen leicht über der eignen Guidance. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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