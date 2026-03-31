Webinar - Mithilfe digitaler Lösungen werden Beratende befähigt, den Abschluss zu machen und gleichzeitig das Margenpotenzial besser auszuschöpfen. Adnovum in diesem Webinar, worauf es bei der Digitalisierung der finalen Zinsfestlegung bei Hypotheken ankommt und wie das Profitabilitätspotenzial auf Basis des Kundenwertes erfolgreich realisiert wird. Im Tiefzinsumfeld mit Hypotheken gute Margen zu erzielen, ist herausfordernd. Gleichzeitig veranlasst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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