Wiesbaden - Die Niederlande bleiben der Hauptlieferant für Eierimporte nach Deutschland. Im Jahr 2025 stammten 3,7 Milliarden (68,7 Prozent) der im Jahr 2025 importierten frischen Hühnereier aus den Niederlanden, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte. Weitere wichtige Eier-Lieferanten waren Polen mit einem Anteil an den Eier-Einfuhren von 15,9 Prozent (861 Millionen) und Belgien mit 3,5 Prozent (190 Millionen).



Insgesamt wurden 5,4 Milliarden Eier im Jahr 2025 importiert. Demgegenüber standen Exporte von 1,2 Milliarden Eiern und eine heimische Produktion von 13,7 Milliarden Eiern. Die Zahl der importierten Eier ist zurückgegangen: Im Jahr 2025 wurden 3,8 Prozent weniger Eier importiert als im Vorjahr (5,6 Milliarden).



In den vergangenen zehn Jahren sank die Importmenge um 20,9 Prozent (2015: 6,9 Milliarden Eier). Auch die Zahl der exportierten Eier ist gesunken: Im Jahr 2025 waren es 11,6 Prozent weniger ausgeführte Eier als im Vorjahr (1,4 Milliarden) und 40,1 Prozent weniger als im Jahr 2015 (2,1 Milliarden). Die inländische Eierproduktion hingegen ist in den vergangenen zehn Jahren um 16,4 Prozent gestiegen (2015: 11,8 Milliarden).



Der Pro-Kopf-Verbrauch von Eiern in Deutschland erhöhte sich ebenfalls. Der durchschnittliche Verbrauch lag im Jahr 2025 nach vorläufigen Angaben der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) bei 252 Eiern pro Kopf. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Verbrauch um vier Eier pro Kopf. 2015 waren es 228 Eier pro Kopf.





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