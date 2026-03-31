Nidau - Der Quickline-Verbund erhöht seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr auf 249 Millionen Franken (+0.4%). Die Kundenzahlen steigen auch leicht. Die hohe Kundenzufriedenheit mit den Quickline-Produkten und dem Kundenservice wurde erneut bestätigt. «Seit über 30 Jahren versorgen wir Kundinnen und Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen, seit vier Jahren können sie sie in der ganzen Schweiz nutzen - unabhängig von ihrem lokalen Netzbetreiber. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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