Zürich - Salt hat im vergangenen Jahr deutlich mehr umgesetzt und verdient. Auch bei den Kundenzahlen hat sich der drittgrösste Telekomkonzern weiter gesteigert. Der Umsatz stieg 2025 um 4,4 Prozent auf 1,19 Milliarden Franken, wie Salt am Dienstag mitteilte. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingkosten (EBITDAaL) kletterte gar um 8,8 Prozent auf 514,1 Millionen Franken. Die entsprechende Marge verbesserte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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