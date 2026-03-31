Es besteht kein Zweifel daran, dass wir in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen und Unsicherheiten in den Bereichen Geopolitik, Gesellschaft, Technologie und Wirtschaft leben, arbeiten und investieren. In den 25 bis 30 Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges dominierten Globalisierung und Freihandel weitgehend, begleitet von Vermögensbildung, technologischen und medizinischen Fortschritten sowie einem wachsenden politischen Konsens. Es ist offensichtlich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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