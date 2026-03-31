Die BASF-Aktie zeigt aktuell positives Momentum und nähert sich erneut einer entscheidenden Zone. Mehrfach wurde der Widerstand getestet, ohne dass ein Ausbruch gelang. Gleichzeitig sorgt das geopolitische Umfeld für Risiken, bietet aber auch Chancen und genau das macht die aktuelle Situation besonders spannend. BASF-Aktie: Kommt jetzt der Ausbruch über den Widerstand? Die BASF notiert aktuell im Bereich von rund 53 € und zeigt in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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