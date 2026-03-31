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edding AG prüft strategische Handlungsoptionen zur Optimierung des Markenportfolios für den Geschäftsbereich Collaboration @ Work



31.03.2026 / 09:08 CET/CEST

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Die edding AG hat vor dem Hintergrund der strategischen Weiterentwicklung beschlossen, verschiedene Handlungsoptionen zur Optimierung des Markenportfolios zu prüfen. In diesem Zusammenhang bewertet die Gesellschaft derzeit unterschiedliche strategische Möglichkeiten. Diese umfassen neben einer umfassenden internen Restrukturierung im Rahmen des aktuell laufenden Effizienzprogramms potenzielle Kooperationen sowie die Prüfung eines möglichen Verkaufs des Geschäftsbereichs Collaboration @ Work oder einzelner Teile dieser Business Unit. Die Prüfung erfolgt ergebnisoffen, eine endgültige Entscheidung wird auf Grundlage der strategischen Potenziale der jeweiligen Option getroffen. Insbesondere steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest, ob und in welchem Umfang es zu einer Transaktion kommen wird. Der Vorstand hat noch keine Entscheidungen über konkrete Maßnahmen getroffen. Über die edding Gruppe: Die edding Gruppe ist ein international tätiges Familienunternehmen mit Hauptsitz in Ahrensburg bei Hamburg. Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 steht sie für Qualität, Ausdruckskraft und verantwortungsvolles Handeln. Unter der Dachmarke vereint sie die Marken edding, Legamaster und PLAYROOM und entwickelt Produkte und Lösungen, die kreatives Arbeiten, visuelle Kollaboration und Innovationsprozesse ermöglichen. Das gesamte unternehmerische Handeln folgt dem Prinzip profit-for: Dabei ist wirtschaftlicher Erfolg kein Selbstzweck, sondern die Grundlage für ökologisches und soziales Engagement. 2025 erzielte die Gruppe mit 663 Mitarbeitenden einen Umsatz von 144,9 Mio. EUR. Ahrensburg, 31.März 2026 edding Aktiengesellschaft Der Vorstand ____________________________ Kontakt: edding AG, Hadewych Vermunt (Chief Financial Officer - CFO) Bookkoppel 7, 22926 Ahrensburg Tel. 04102/808-200 E-Mail: investor@edding.de



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