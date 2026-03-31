DJ Rheinmetall und Boeing vereinbaren Partnerschaft für MQ-28 Ghost Bat

DOW JONES--Rheinmetall und Boeing sind eine strategische Partnerschaft für das unbemannte Kampfflugzeug MQ-28 Ghost Bat eingegangen. Wie Rheinmetall mitteilte, wurde die MQ-28 Ghost Bat in Australien für die Royal Australian Air Force sowie für weitere verbündete Nationen entworfen, entwickelt und hergestellt. Ziel sei es, sie als ausgereifte Lösung für die geplante Beschaffung eines Collaborative Combat Aircraft (CCA) durch die Bundeswehr bis 2029 anzubieten.

"Mit Boeing Defence Australia als Partner legen wir den Grundstein, um die MQ-28 optimal auf die Anforderungen der Bundeswehr zuzuschneiden", sagte Rheinmetall-Vorstandsvorsitzender Armin Papperger. "Als Systemintegrator stellen wir sicher, dass Integration, Betrieb und Weiterentwicklung aus einer Hand erfolgen und stärken gleichzeitig die industrielle Wertschöpfung in Form eines industriellen Hubs in Deutschland und Europa. Wir sehen für Rheinmetall dabei ein Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich."

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March 31, 2026 02:58 ET (06:58 GMT)

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