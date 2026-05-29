Deutschlands größte Waffenschmiede hat den Markt gleich mit einer Doppelnews aufgeweckt. Die Bundeswehr hat Rheinmetall mit der Lieferung von mehr als 2.000 militärischen Transportfahrzeugen beauftragt. Zeitgleich wurde bekannt: Eine neue Unternehmensanleihe stieß auf eine derart hohe Investorennachfrage, dass das Orderbuch deutlich überzeichnet war. Nach Wochen im Korrekturmodus, könnte wieder eine neue Rally einsetzen? Der Auftrag: Milliarde aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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