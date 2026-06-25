Was für ein Ausverkauf bei der Rheinmetall-Aktie! Für regelmäßige Leser von sharedeals.de kommt diese Entwicklung allerdings nicht völlig überraschend. Die sich zunehmend eintrübende Chartlage wurde hier zuletzt mit dem Titel "Droht jetzt die nächste Verkaufswelle?" bereits zeitgerecht eingeordnet. Mit dem massiven Rückgang unter 1.000 € befindet sich der Rüstungstitel nunmehr im freien Fall. Verkaufswelle schlägt voll durch Der Bruch unter die Unterstützungszone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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