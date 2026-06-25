Europäische Rüstungsaktien in Panik Rheinmetall & Hensoldt Aktien im Check

Rüstungssektor unter Druck

Der europäische Rüstungssektor erlebt einen massiven Kurssturz: Nach der überraschenden Stornierung des F126-Fregattenprogramms durch die Bundesregierung sind führende Titel wie die Rheinmetall Aktie und die Hensoldt Aktie um über 50 - von ihren Höchstständen eingebrochen. Trotz weiterhin starker operativer Geschäftszahlen verunsichern politische Projektrisiken und die veränderte geopolitische Gemengelage die Anleger.

Während der langfristige Trend zur europäischen Wiederaufrüstung intakt bleibt, zeigt die aktuelle Korrektur deutlich, wie anfällig die Branche für wechselnde politische Prioritäten und staatliche Budgetverschiebungen ist. Für Investoren stellt sich nun die Frage, ob der Rüstungsboom seinen Höhepunkt überschritten hat oder ob der Kurssturz eine attraktive Einstiegsgelegenheit bietet.

- Rheinmetall WKN: 703000 - ISIN: DE0007030009 - Ticker: RHM.DE

?? Key Takeaways (Die wichtigsten Erkenntnisse)

Der Auslöser: Die Stornierung des 12-Milliarden-Euro-Projekts für sechs F126-Fregatten durch Deutschland hat das Vertrauen der Anleger erschüttert und die Risiken staatlicher Auftragsvergaben offengelegt.

Harter Kurssturz: Die Rheinmetall Aktie und die Hensoldt Aktie haben heftig korrigiert und notieren nach Verlusten von über 50 - wieder auf dem Niveau vom Frühjahr 2025.

Kluft zwischen Realität und Sentiment: Operativ laufen die Geschäfte - insbesondere bei Rheinmetall (Umsatzverdopplung seit 2020, 17,1 - operative Marge) - weiterhin hervorragend. Die Erwartungen des Marktes waren nach der jahrelangen Rallye schlicht zu hoch gesteckt.

Langfristiger Ausblick bleibt robust: Trotz kurzfristiger politischer Risiken und möglicher Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg sichern die NATO-Ziele (Steigerung der Verteidigungsausgaben auf 5 - des BIP bis 2035) die langfristige strukturelle Nachfrage.

Fokus auf Diversifikation: Für Anleger wird die Umsatzverteilung über verschiedene Verteidigungssparten (Munition, Elektronik, Drohnen) wichtiger, um das Risiko einzelner Projektababsagen zu minimieren.

Es ist anzumerken, dass Rüstungsaktien bereits seit einiger Zeit unter Druck stehen. Die ehemals starke Aufwärtsdynamik des Sektors scheint nach mehreren Jahren außergewöhnlicher Gewinne an Kraft zu verlieren. Neben

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