VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 31. März 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B630) gibt bekannt, dass das Unternehmen drei Mineralclaims erworben hat, die an das Porphyrziel Lawyers East im Toodoggone District im Zentrum von British Columbia direkt angrenzen. Die Claims erstrecken sich über insgesamt 157,8 Hektar und der Erwerb umfasst auch alle dazugehörigen Explorationsdaten.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagt dazu: "Das Unternehmen hat sich bewusst auf die Erweiterung seiner Präsenz im Toodoggone District konzentriert. Der Erwerb der Daten zu diesen Claims wird zur Verfeinerung unserer Porphyrziele bei Lawyers East beitragen. Im Zuge der weiteren Konsolidierung hochwertiger Flächen entwickelt sich Hi-View zu einem der größten Landbesitzer in diesem Bezirk. Dies verschafft uns die Flexibilität, mehrere Ziele zu bewerten und unsere Projekte auf koordinierte Weise auszubauen."

Über das Vorkommen Chip

Das Vorkommen Chip befindet sich im Toodoggone District im nördlichen Zentrum von British Columbia (Abbildung 1) und wird von Intrusivgestein aus dem frühen Jura (Intrusionssuite Black Lake) und vulkanisch-sedimentären Toodoggone-Einheiten unterlagert, die mit geologischen Umgebungen übereinstimmen, die günstig für eine Kupfer-Gold-Porphyrmineralisierung sowie eine epithermale Goldmineralisierung sind. Für das Konzessionsgebiet liegen drei Assessment-Berichte vor: ein Bericht zu geochemischen Untersuchungen und Prospektionsarbeiten aus dem Jahr 2021, der von Longford Exploration Services Inc. angefertigt wurde, sowie zwei Berichte von David Kelsch aus dem Jahr 2023, die sich mit weiteren Assessment-Arbeiten auf dem Konzessionsgebiet sowie einer geophysikalischen und geochemischen Bodenuntersuchung befassen. Die Claims erstrecken sich über insgesamt 157,8 Hektar und der Erwerb umfasst alle dazugehörigen Explorationsdaten, die von Longford, APEX Geoscience Ltd. und David Kelsch zusammengestellt wurden.

Gesteinsprobenahmen im Jahr 2023 (Abbildung 2) haben das Vorkommen einer Mineralisierung bestätigt und lieferten unter anderem Werte von 0,96 % Kupfer und 47,5 ppm Silber in Chalkopyrit- und Malachit-haltigem Granodiorit sowie 0,145 g/t Gold in verkieseltem mafischem Vulkangestein.[i] Zusammengenommen weisen diese Ergebnisse auf ein robustes Kupfer-Silber-System mit dazugehörigem Goldpotenzial hin und liefern starke Explorationsindikatoren für das Vorkommen Chip, während sie gleichzeitig die Ausdehnung des bestehenden Porphyrziels Lawyers East nach Norden erweitern.

Abbildung 1. Karte des Vorkommens Chip. Rote Claim-Grenzen = erworbene Mineralclaims des Vorkommens Chip. Schwarze Claim-Grenzen = derzeit im Besitz von Hi-View befindliche Claims. Die eingefügte Karte zeigt den Toodoggone District.

Abbildung 2. Standorte der Gesteinsproben 2023. Die gelben Rechtecke zeigen die Grenzen der neu erworbenen Claims des Vorkommens Chip an.

Highlights der Vereinbarung

Im Rahmen der Vereinbarung wird Hi-View:

- eine Barzahlung von 10.000 $ leisten;

- 137.500 Aktien an die Verkäufer ausgeben.

Erklärung der qualifizierten Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Marilyne Lacasse, P.Geo., Beraterin des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.791 Hektar ab und beinhalten das Vorzeige-Projekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Weitere Projekte im Portfolio umfassen die Konzessionsgebiete Nub und Saunders, während die Northern Claims und Harmon Peak unter aktiven Optionsvereinbarungen verbleiben. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

"R. Nick Horsley"

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 377-8994

Website: www. hiviewresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Adamec, J.D. (1988). "Report on the Toodoggone Properties, Toodoggone River Area, Liard and Omineca Mining Division, B.C." (Bewertungsbericht Nr. 18026). Erstellt von Hi-Tec Resource Management Ltd. im Auftrag von Beachview Resources Ltd., Vancouver, B.C. British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources, Geological Branch. Erhalten am 16. November 1988.; BC Assessment Report Information System (ARIS), Bericht Nr. 41836. British Columbia Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources. Verfügbar unter: https://apps.nrs.gov.bc.ca/pub/aris/detail/41836

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83566Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83566&tr=1



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