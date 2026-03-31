Zürich - Die in Monaco ansässige Privatbank CMB Monaco nutzt für ihre IT- und Backoffice-Prozesse neu die integrierte Technologieplattform von Avaloq und Aladdin Wealth, welche die gesamte Wertschöpfungskette der Bank im Front-, Middle- und Back-Office optimiert. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der digitalen Transformation von CMB Monaco - der Schritt stärkt die operative Effizienz der Bank, steigert ihre Servicequalität und unterstützt den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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