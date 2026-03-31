Zürich - Wyden, eine institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, integriert Wincent, einen der weltweit bekannten Hochfrequenz-Krypto-Market-Maker und Liquiditätsanbieter, in sein Liquiditätsnetzwerk. Wincent bietet umfassende und zuverlässige Liquidität über internationale Krypto-Börsen und ausserbörsliche Handelsplätze. Die Algorithmen des Unternehmens stellen kontinuierlich Angebote auf beiden Seiten des Marktes bereit und gewährleisten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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