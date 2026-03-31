Basel - Der Pflanzenschutz- und Saatguthersteller Syngenta hat sich 2025 nach einem schwächeren Vorjahr wieder robuster gezeigt: Die Gruppe steigerte den operativen Gewinn deutlich, obwohl der Umsatz leicht zurückging. Der Umsatz belief sich im Gesamtjahr auf 28,4 Milliarden US-Dollar, ein Minus von 1 Prozent gegenüber 2024, wie die Syngenta Group am Dienstag mitteilte. Bereinigt um den Rückzug aus dem margenschwachen Getreidehandel, der den Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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