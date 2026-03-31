Genf / Zürich - Die Banque Heritage ist eine Partnerschaft mit dem Swiss Fintech WIZE in Genf eingegangen, um ihr Angebot für private und institutionelle Kunden weiter zu verbessern. WIZE ist eine Technologieplattform, die sich auf Portfoliomanagement-Systeme und Reporting spezialisiert hat, Die Lösung unterstützt sowohl Beratungsmandate als auch diskretionäre Vermögens- verwaltungsaktivitäten. Sie umfasst Vermögenswerte, die bei der Bank gehalten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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