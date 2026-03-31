EQS-News: Sirma Group Holding
Gemäß Art. 5 Abs. 3 der europäischen Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie Art. 2 Abs. 2 der Delegierten Verordnung 2016/1052 und gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b) MAR und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung 2016/1052 und gemäß dem Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre der "Sirma Group Holding" AD vom 8. April 2025 teilen wir Ihnen hiermit mit, dass die "Sirma Group Holding" AD am 30. März 2026 50.430 eigene Aktien zum Durchschnittspreis von 0,9811 EUR je Aktie zum Gesamtpreis von 49.478,90 EUR zurückgekauft hat. Die Aktien entsprechen 0,085 % des Kapitals der Gesellschaft. Die Transaktion wurde an der Bulgarischen Börse - Sofia AD durchgeführt.
31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2301178 31.03.2026 CET/CEST
