Hannover (www.anleihencheck.de) - Die stark gestiegenen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs schlagen auf die deutsche Inflation durch, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Waren und Dienstleistungen hätten im März durchschnittlich 2,7% mehr als ein Jahr zuvor gekostet, nachdem die Teuerungsrate im Februar noch auf 1,9% gesunken sei. Das sei der höchste Wert seit Anfang 2024. Experten hätten mit einem Anstieg in dieser Höhe gerechnet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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