© Foto: Dall-ETrotz boomender KI-Nachfrage rutscht die Micron-Aktie weiter ab, da geopolitische Risiken und Gewinnmitnahmen die Stimmung an den Märkten kippen lassen.Die Aktie des US-Speicherchip-Herstellers Micron Technology ist am Montag um rund 10 Prozent eingebrochen und schloss damit bei 321,80 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel ging es dann weitere 2,3 Prozent abwärts. Die Aktie damit ihre Talfahrt nach den jüngsten Quartalszahlen fort. Zahlen-Abverkauf verschärft sich Nachdem die Aktie am Freitag eine sechstägige Verlustserie kurzzeitig unterbrechen konnte, beschleunigte sich der Ausverkauf zu Wochenbeginn erneut. Seit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 18. März hat das Papier rund 30 …Den vollständigen Artikel lesen
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