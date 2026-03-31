Eigentlich gilt Micron Technology als einer der großen Profiteure der aktuellen Hardware-Welle. Doch zum Wochenstart erlebten Anleger ein böses Erwachen: Die Aktie des US-Speicherspezialisten brach am Montag um 9,24 % ein und notierte zuletzt bei 281,78 Euro. Damit setzt sich eine dramatische Abwärtsbewegung fort, die das Papier allein in der letzten Woche um über 20 % an Wert kostete. Während der Gesamtmarkt (Nasdaq 100) sich vergleichsweise ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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