Die Micron-Aktie hat in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt und nähert sich nun dem Allzeithoch. Damit spitzt sich die charttechnische Lage deutlich zu, denn ein Ausbruch könnte neue Dynamik freisetzen. Nach der starken Rallye stellt sich zugleich die Frage, ob Anleger Gewinne mitnehmen oder auf weiter steigende Kurse setzen. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Micron-Aktie Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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