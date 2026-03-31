EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LEWAG Holding AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die LEWAG Holding AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.lewag.de
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.lewag.de
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.08.2026
Ort: https://www.lewag.de
31.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEWAG Holding AG
|Industriestraße 21
|37688 Beverungen
|Deutschland
|Internet:
|www.lewag.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2301196 31.03.2026 CET/CEST
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