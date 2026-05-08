EQS-News: LEWAG Holding Aktiengesellschaft
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
08.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LEWAG Holding Aktiengesellschaft
|Industriestraße 21
|37688 Beverungen
|Deutschland
|E-Mail:
|info@lewag.de
|Internet:
|http://www.lewag.de
|ISIN:
|DE0006336001
|WKN:
|633600
|Börsen:
|Berlin, Frankfurt, Stuttgart
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2324254 08.05.2026 CET/CEST