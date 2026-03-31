Zürich - Die nationale Initiative Project Switzerland gab die 10 Scale-ups bekannt, die Teil der ersten Kohorte sind. Unternehmen wie Corintis, Neustark und Ledgy stehen für die Zukunft der Schweizer Wirtschaft - ausgewählt, um die kritische Wachstumslücke zu schliessen und zur nächsten Generation globaler Marktführer zu werden. Die Schweiz gilt als Innovations-Weltmeisterin. Doch um eine Pipeline zukünftiger Weltkonzerne wie Nestlé, ABB oder Logitech ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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