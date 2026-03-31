Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag ungeachtet widersprüchlicher Signale im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt seine Erholung vom Vortag fortgesetzt. Gleichzeitig betonen Marktteilnehmer, dass das Umfeld weiterhin sehr fragil bleibe und die Kursentwicklung stark von geopolitischen Nachrichten beeinflusst werde. Der Ton im Irankonflikt sei inzwischen wieder etwas konzilianter geworden, sagen Marktbeobachter. So räumte die US-Regierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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