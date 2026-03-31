RENK's 19% Selloff hat die Bewertung auf ein angemesseneres Niveau zurückgebracht, sodass die Aktien unserer Ansicht nach nun insgesamt fair bewertet erscheinen. Die mittelfristige Erzählung bleibt intakt und wird durch RENKs vergleichsweise hohen Aftermarket-Mix (>50% langfristig mwb-Schätzung) unterstützt, auch wenn Unsicherheiten hinsichtlich der Nachfrage und der Plattformexposition über 2030 bestehen bleiben. Wir stufen die Aktie von SELL auf HOLD hoch, mit einem unveränderten Kursziel von 53,00 EUR. Wichtige Katalysatoren sind der NATO-Gipfel im Juli 2026 und unsere Online-Konferenz mit RENK am 14. April, an der Investoren virtuell teilnehmen können (Online-Registrierung). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/renk-group-ag
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