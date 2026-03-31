Für die Aktionäre von Bloom Energy hat sich das Blatt zu Beginn der Woche gewendet. Trotz einer beeindruckenden langfristigen Performance geriet das Papier massiv unter die Räder, nachdem das Analysehaus Jefferies die Aktie auf eine Verkaufsempfehlung herabstufte. Mit einem Kurssturz von über 10 % reagierte der Markt prompt auf die Warnung der Experten, die das Kursziel deutlich nach unten korrigierten. Aktuell notiert der Titel bei rund 104,30 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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