Die Aktie der Bloom Energy Corporation hat zuletzt noch einmal deutlich zugelegt, nachdem eine stark ausgeweitete Zusammenarbeit mit Oracle bekannt wurde. Der Energiespezialist profitiert zunehmend vom boomenden Bedarf an Stromversorgung für KI-Rechenzentren und rückt damit stärker in den Blick der Kapitalmärkte. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass Bloom Energy in einem der derzeit wachstumsstärksten Infrastruktursegmente positioniert ist. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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