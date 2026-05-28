Die 2G-Energy-Aktie hat sich binnen eines Jahres bereits fast verdoppelt . Doch jetzt kommt das nächste Sahnehäubchen: Der Spezialist für dezentrale Energieversorgung hat den größten Einzelauftrag seiner Firmengeschichte gewonnen. Ein nordamerikanischer Kunde bestellt Container-Kraftwerke im unteren dreistelligen Megawattbereich. Und das Beste für Anleger: 2G Energy spricht bereits mit weiteren Kunden über Aufträge in ähnlicher Größenordnung. Der Stromhunger der Künstlichen Intelligenz wird immer mehr zum Börsenthema. Nach dem Hype um US-Werte wie Bloom Energy rückt nun auch ein deutscher Nebenwert stärker in den Fokus: 2G Energy. Der Hersteller dezentraler Energieversorgungssysteme hat in seiner auf Rechenzentren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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