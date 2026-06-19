Anleger setzen allzu oft auf große Zukunftsversprechen. Die wahren Sieger entstehen jedoch meistens im Hintergrund, still und leise.Den vollständigen Artikel lesen ...
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