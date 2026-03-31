Berlin (ots) -STRATO erweitert sein Portfolio von Produkten mit KI-Unterstützung um ein intelligentes Tool für die automatisierte Anrufannahme: Der STRATO Smart-Telefonassistent unterstützt insbesondere kleine Unternehmen, Handwerksbetriebe und Freiberufler dabei, die telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen, während diese sich auf ihre Aufträge konzentrieren können. Der Telefonassistent nimmt eigenständig Anrufe entgegen, beantwortet Fragen auf Basis hinterlegter Informationen und koordiniert Termine. Das Tool ermöglicht durch natürliche Sprachverarbeitung eine lebendige Gesprächsführung und ist rund um die Uhr erreichbar.Bei der Einrichtung durch die Kundinnen und Kunden nutzt der STRATO Smart-Telefonassistent vorhandene Informationen von der Website des Unternehmens oder manuell eingepflegte Daten, um eine spezifische Wissensdatenbank zu erstellen. Dadurch ist die KI in der Lage, individuelle Auskünfte zu Produkten, Dienstleistungen oder Öffnungszeiten zu geben.Eingehende Anrufe werden bearbeitet und in Echtzeit analysiert, strukturiert und dem Nutzenden im Nachhinein als schriftliche Zusammenfassung per E-Mail zugestellt. Dies erlaubt eine Priorisierung der Rückrufe und reduziert im Arbeitsalltag die Ablenkung durch Routineanfragen. Optional kann der Telefonassistent durch die direkte Verknüpfung mit gängigen Online-Kalendern auf den Kalender des Anwendenden zugreifen, um freie Termine mit der Kundschaft zu vereinbaren und zu buchen. Der STRATO Smart-Telefonassistent lässt sich zudem individuell konfigurieren: So können Begrüßungstexte und Stimmen angepasst werden. Der intelligente Anliegen-Manager kann nach Bedarf zudem komplexe Gesprächsszenarien strukturieren und gezielt nach Daten fragen (z.B. Name, Kundennummer, Wunsch-Datum).Die technische Einbindung in den Geschäftsalltag erfolgt ohne IT-Aufwand über eine einfache Rufumleitung an eine von STRATO bereitgestellte Rufnummer. Damit ist der STRATO Smart-Telefonassistent sofort einsatzbereit, ohne dass bestehende Verträge oder Telefonanlagen angepasst werden müssen. STRATO setzt beim Einsatz der neuen smarten Technologie zudem auf bewährte Sicherheitsstandards: Der Service wird in zertifizierten deutschen und europäischen Rechenzentren gehostet und erfüllt alle Anforderungen der DSGVO. Die verarbeiteten Gesprächsdaten werden explizit nicht für das Training öffentlicher KI-Modelle verwendet.Der STRATO Smart-Telefonassistent ist in drei Tarifvarianten erhältlich, um unterschiedliche Anrufvolumina abzudecken. Der "Flex"-Tarif startet bei 9 Euro pro Monat und deckt mit 30 Anrufen den Bedarf von kleineren Teams mit überschaubaren Anrufvolumen. Für ein höheres Aufkommen stehen die Pakete "Flex Pro" mit 100 Inklusivanrufen für 19 Euro pro Monat sowie "All-Flat Advanced" mit einem unbegrenztem Anrufvolumen für 29 Euro pro Monat zur Verfügung. Alle Pakete sind flexibel monatlich kündbar und können in einer 30-tägigen Testphase kostenfrei geprüft werden.Weitere Informationen auf einen Blick finden Sie unter: https://www.strato.de/ki-agenten/ki-telefonassistent/Pressekontakt:Frank ZoppTelefon: 030 88615 3302presse@strato.deOriginal-Content von: STRATO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15248/6246963