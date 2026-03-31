Der Polestar 3 ist der erste Stromer der Marke, der auf zwei Kontinenten gefertigt wird. Doch nicht mehr lange: Volvo Cars und Polestar geben an, dass die weltweite Produktion des E-SUV im US-Werk in South Carolina konzentriert werde. Heißt: Der Polestar 3 soll nicht länger parallel in Chengdu vom Band laufen. Der Polestar 3 für die Weltmärkte soll künftig nur noch aus den USA kommen. Volvo Cars und Polestar wollen die Produktion des Stromers im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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