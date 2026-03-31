Unterföhring (ots) -31. März 2026. Hier knistert's: Ab Donnerstag wirbt Stefan König (u.a. "Rote Rosen", Rosamunde Pilcher) als Tim Wagner in "Ein Hof zum Verlieben" um die Sympathie von Apfelhoferbin Laura Albers (Diana Staehly). Bislang hat Moritz Otto diese Rolle verkörpert. Die Daily kommt montags bis freitags um 18:00 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und auf Joyn."Laura, was hältst du davon, wenn wir Zwei mal einen gemeinsamen Ausflug machen?", geht Tim bei Laura in die Offensive und bietet der neuen Besitzerin des Albers-Hofes an, ihr die schönsten Ecken ihrer neuen Heimat zu zeigen. Findet die Anwältin ausgerechnet im Jugendfreund ihres verstorbenen Mannes eine neue Liebe? Stefan König verrät: "Da ist viel Gefühl, aber auch Reibung. Man spürt eine starke Verbindung zwischen den beiden, aber sie wird immer wieder auf die Probe gestellt. Genau dieses ständige Auf und Ab macht ihre Geschichte so mitreißend. Es wird sich zeigen, ob die beiden ihr großes Happy End erleben." In die Rolle von Lauras Love-Interest zu schlüpfen, wurde dem 40-jährigen leicht gemacht: "Ich wurde unglaublich offen vom Team und meinen Schauspielkolleg:innen aufgenommen. Gleichzeitig spürt man natürlich, dass die Figur bereits eine Geschichte hat." Besonders schwärmt er von der Zusammenarbeit mit Diana Staehly: "Wir haben uns von Anfang an extrem gut verstanden und sind auch jetzt noch in engem Kontakt. Es hat sich tatsächlich eine richtige Freundschaft entwickelt.""Ein Hof zum Verlieben" wird produziert von Pyjama Pictures (Produzenten: Rudolf Jehner, Carsten Kelber und Frank Buchs) im Auftrag von SAT.1. Die Serie ist gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg."Ein Hof zum Verlieben", täglich ab 18:00 Uhr in Doppelfolgen in SAT.1 und kostenlos auf JoynPressekontakt:Katrin Dietz / Stella LosackerContent Communicationsphone: +49 89 9507 1154/-1168email: katrin.dietz@seven.one / stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6247036